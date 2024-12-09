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Закон, порядок, государство

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Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ.

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