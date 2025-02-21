Вот так парламентские партии отметят 23 февраля

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне политические партии активно готовятся к Дню защитника Отечества, организуя митинги, автопробеги, концерты, гуманитарные акции и награждения участников спецоперации.
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