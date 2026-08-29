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Русский Днепропетровск

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Тиски советской классической военной школы: ВС РФ зажимают гарнизон Алексеево-Дружковки

Тиски советской классической военной школы: ВС РФ зажимают гарнизон Алексеево-Дружковки

Радомир Маркуш 28 августа 2026 г., 17:47 У бандеровцев — злость и ужас: «Не врите про „35 минут жизни русского солдата“.

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