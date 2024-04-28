Лишила дочь нормальной жизни: история Тони Мартыновой, которая 16 лет скрывалась от правосудия

В четверг, 2 мая, состоится суд по нашумевшему делу Антонины Мартыновой, которая скрылась от правосудия после того, как присяжные признали ее виновной в покушении на убийство собственной дочери в 2008 году.
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