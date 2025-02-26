Вера смелых

"Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?" Да, розовые очечки, которые наглосаксы надевали своей пропагандой на тыквы желающих, разбились. Но вместе с Наглией, США ВСЕГДА были врагом всему Миру. Да, сейчас в Пиндостане этнически преобладают цветные, но , тем не менее это мир наглосаксов. И вся гнойная масса потекла, в основном, из Наглии... Вот поэтому ядерный удар по источнику гниения, по Наглии, только оздоровит Мир.