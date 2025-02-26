НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

73 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    "Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?" Да, розовые очечки, которые наглосаксы надевали своей пропагандой на тыквы ...Британские СМИ: С...
  • vladimir vedenkin
    Почему они (F16) не сбиты нашими не имеющими мировых аналогов средствами ПВО и авиацией???Курский фронт: ВС...
  • Михаил Шаповалов
    Сбывается давняя историческая мечта. Наконец то Франция оккупирует Германию.Франция может раз...

Британские СМИ: США стали врагом не Украины, а всего Запада

Британские СМИ: США стали врагом не Украины, а всего Запада

Одного февраля 2025 года было достаточно, чтобы понять, что США решили отказаться от роли в мире, которую они играли со времен Второй мировой войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера смелых
&quot;Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?&quot; Да, розовые очечки, которые наглосаксы надевали своей пропагандой на тыквы желающих, разбились. Но вместе с Наглией, США ВСЕГДА были врагом всему Миру.                 Да, сейчас в Пиндостане этнически преобладают цветные, но , тем не менее  это мир наглосаксов. И вся гнойная масса потекла, в основном, из Наглии...    Вот поэтому ядерный удар по источнику гниения, по Наглии, только оздоровит Мир.
Ответить
21 час.
наверх