Одного февраля 2025 года было достаточно, чтобы понять, что США решили отказаться от роли в мире, которую они играли со времен Второй мировой войны.
Британские СМИ: США стали врагом не Украины, а всего Запада
Комментарии
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Вера смелых
"Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?" Да, розовые очечки, которые наглосаксы надевали своей пропагандой на тыквы желающих, разбились. Но вместе с Наглией, США ВСЕГДА были врагом всему Миру. Да, сейчас в Пиндостане этнически преобладают цветные, но , тем не менее это мир наглосаксов. И вся гнойная масса потекла, в основном, из Наглии... Вот поэтому ядерный удар по источнику гниения, по Наглии, только оздоровит Мир.
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21 час.
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