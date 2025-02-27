KP.RU: только 19% россиян не скрывают от ребенка места, где прячут деньги

Мошенники обманули школьника из Москвы на 200 миллионов рублей. Под руководством злоумышленников подросток обыскал родительскую квартиру, разрезал болгаркой сейф и передал содержимое неизвестному курьеру.
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