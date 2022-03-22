В Дагестане связисты КФл обеспечили устойчивую связь с кораблем в море

Военнослужащие КФл успешно выполнили задачи по организации связи, а также осуществили передачи команд управления между береговыми силами, штабом и пунктом управления кораблями.
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