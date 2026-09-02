«Одна договоренность просто утратит силу»: что сделает РФ, если Киев посмеет тронуть гражданские самолеты

Владимир Зеленский угрожает закрыть небо над Россией. По его словам, из-за наличия дронов гражданским самолетам небезопасно летать над нашей страной, поскольку в небе «не осталось безопасных моментов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым