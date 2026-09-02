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«Одна договоренность просто утратит силу»: что сделает РФ, если Киев посмеет тронуть гражданские самолеты

«Одна договоренность просто утратит силу»: что сделает РФ, если Киев посмеет тронуть гражданские самолеты

Владимир Зеленский угрожает закрыть небо над Россией. По его словам, из-за наличия дронов гражданским самолетам небезопасно летать над нашей страной, поскольку в небе «не осталось безопасных моментов».

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