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Bloomberg: законопроект об «адских санкциях» против России могут заморозить до выборов в Конгрессе

Bloomberg: законопроект об «адских санкциях» против России могут заморозить до выборов в Конгрессе

Законопроект об «адских санкциях» против России может быть заморожен до промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2026 года.

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