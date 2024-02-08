Спорт на миллионы: сколько власти планируют потратить на «умные» площадки?

Глава комитета по финансам администрации Читы Татьяна Зеленская во время заседания комитета Гордумы представила проект изменения городского бюджета – деньги предлагается направить на спортплощадки, собак и обеспечение льготного проезда.
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