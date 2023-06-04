Аргументы и Факты

48 929 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Аналитик Вейхерт: падения Байдена убеждают мир в слабости США

Аналитик Вейхерт: падения Байдена убеждают мир в слабости США

Геополитический аналитик Брэндон Вейхерт выразил мнение, что падения американского лидера Джо Байдена каждый раз убеждают мир в слабости Соединённых Штатов, в связи с этим другие государства пытаются добиться выгодных уступок со стороны Вашингтона.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх