Подсчитано, как накопить 1 миллион рублей всего за год

Накопить 1 млн рублей за год возможно, если зарплата человека составляет не менее 150 тысяч рублей и 50% от заработка каждый месяц направляется на вклад или накопительный счет со ставкой 18—21% годовых, считает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.
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