Подсчитано, как накопить 1 миллион рублей всего за год

Накопить 1 млн рублей за год возможно, если зарплата человека составляет не менее 150 тысяч рублей и 50% от заработка каждый месяц направляется на вклад или накопительный счет со ставкой 18—21% годовых, считает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.