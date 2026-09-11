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Царьград

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Антон Силуанов: обсуждение санкций с США не состоялось

Антон Силуанов: обсуждение санкций с США не состоялось

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ходе визита в США вопрос снятия санкций с его американским коллегой Скоттом Бесентом обсужден не был, что подтвердил журналист Александр Юнашев.

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