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Вечерний Новосибирск

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Прокуратура сообщила о проверке в Толмачево из-за задержки рейсов

Прокуратура сообщила о проверке в Толмачево из-за задержки рейсов

Утром 17 сентября в международных аэропортах Омска, Новосибирска (Толмачёво) и Кемерова зафиксированы задержки рейсов нескольких авиакомпаний, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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