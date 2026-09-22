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Россияне готовы платить до 50 тысяч рублей за курс остеопатии для питомцев

Россияне готовы платить до 50 тысяч рублей за курс остеопатии для питомцев

Специалисты, работающие с домашними животными, могут получать до 1 млн рублей в месяц Услуги остеопатов для домашних животных могут приносить специалистам до 1 млн рублей в месяц.

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