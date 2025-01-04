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КХЛ. «Салават» примет «Сибирь», «Торпедо» против «Динамо» Минск, «Авангард» в гостях у «Нефтехимика»

КХЛ. «Салават» примет «Сибирь», «Торпедо» против «Динамо» Минск, «Авангард» в гостях у «Нефтехимика»

Фонбет Чемпионат КХЛ Салават Юлаев – Сибирь Дата проведения 4 января, 14.30, «Уфа-Арена» Онлайн матча Видео Торпедо – Динамо Минск Дата проведения 4 января, 17.

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