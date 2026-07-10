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RT Russia

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Экипаж Су-34 ночью нанёс удар по месту запуска БПЛА ВСУ

Экипаж Су-34 ночью нанёс удар по месту запуска БПЛА ВСУ

В российском Минобороны рассказали, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России ударил ночью по личному составу и месту запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад».

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