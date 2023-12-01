Врач объяснила, что происходит с внешностью Лаймы Вайкуле

Сеть накануне облетели снимки 69-летней Лаймы Вайкуле, которая попалась на удочку пранкеров. Латвийской певице дозвонились создатели YouTube-канала «Сорян, это пранк» и застали звезду не совсем в том виде, в котором все привыкли ее видеть.