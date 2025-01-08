«Пустой шантаж»: вину Седоковой в смерти Тиммы не смогут доказать в Латвии

Светская львица не верит угрозам Марка Пугачева. Анна Седокова и Янис Тимма СоцсетиВ начале января стало известно, что следственный комитет Латвии возбудил уголовное дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы.
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