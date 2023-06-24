Спички - не игрушка

85 768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Мордашов
    см: Самоизбранный "генерал" потерявший страх выбрал не ту сторону: Пригожин в угоду Западу хочет сломить Россию https...Мятеж отменяется....
  • Вадим Мордашов
    Кадыров заявил, что Пригожин «наплевал» на любовь к России ради амбиций. «Я думал, что некоторым людям можно верить. ...Мятеж отменяется....
  • Вадим Мордашов
    Пригожин (при всём уважении к геройству «Вагнер») - бывший ЗЕК… ВСЕ зеки по своей сущности ненавидят любого «начальни...Мятеж отменяется....

Мятеж отменяется. Пригожин принял предложение Лукашенко «об остановке движения»

Мятеж отменяется. Пригожин принял предложение Лукашенко «об остановке движения»

Владимир Путин и Александр Лукашенко утром 24 июня переговорили по телефону.Звонил Президент РФ. "Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России", - сообщала пресс-служба Батьки.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх