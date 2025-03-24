Валерий Шабашов: «Адресованные нам письма из прошлого»

Автор книжного Telegram-канала Books & Reviews рассказал о книге с письмами времен Великой Отечественной войны В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне хочется рассказать об уникальной книге, которую переиздали впервые с 1993 года.
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