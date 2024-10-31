Кристина Агилера выбрала образ Дракулы для Хэллоуина (5 фото) Знаменитости уже нарядились для Хэллоуина, в частности, многие обсуждают костюм Кристины Агилеры, которая переоделась в Дракулу.
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Кристина Агилера выбрала образ Дракулы для Хэллоуина (5 фото) Знаменитости уже нарядились для Хэллоуина, в частности, многие обсуждают костюм Кристины Агилеры, которая переоделась в Дракулу.
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