🚴♂️ Тростянцы отметят праздник велопробегом 🚴♀️ Стартует традиционный велопробег, посвящённый Дню Государственного Флага Российской Федерации, на площади у Тростянского Центра культуры.
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🚴♂️ Тростянцы отметят праздник велопробегом 🚴♀️ Стартует традиционный велопробег, посвящённый Дню Государственного Флага Российской Федерации, на площади у Тростянского Центра культуры.