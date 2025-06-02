👆это, друзья, как вы поняли, тоже об администрации Калинки. У меня нет прямой связи с Сергеем Петровичем.
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👆это, друзья, как вы поняли, тоже об администрации Калинки. У меня нет прямой связи с Сергеем Петровичем.
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