Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд

Саудовский принц Аль-Фейсал прокомментировал визит Путина в Эр-Рияд Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию является доказательством того, что между двумя странами сформированы прочные и доверительные взаимоотношения.
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