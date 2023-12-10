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Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд

Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд

Саудовский принц Аль-Фейсал прокомментировал визит Путина в Эр-Рияд Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию является доказательством того, что между двумя странами сформированы прочные и доверительные взаимоотношения.

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