Lada Granta получила новый цвет кузова

Вслед за возвращением климатической системы у семейства Lada Granta появился новый цвет кузова. Это красный оттенок «Фламенко» – тот самый, что был анонсирован для Гранты еще в феврале, а впервые был показан на презентационном экземпляре модели Lada Iskra.
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