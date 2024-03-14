Аферисты “трудились” три недели, чтобы обмануть братчанку на 500 тысяч рублей

Терпеливые мошенники работали три недели с жительницей Братска в рамках очередной схемы обмана. 39-летняя братчанка отдала аферистам пол миллиона рублей и только после этого обратилась в отдел полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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