Аферисты “трудились” три недели, чтобы обмануть братчанку на 500 тысяч рублей

Терпеливые мошенники работали три недели с жительницей Братска в рамках очередной схемы обмана. 39-летняя братчанка отдала аферистам пол миллиона рублей и только после этого обратилась в отдел полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.