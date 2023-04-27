Холл забил в 4-м матче плей-офф подряд – 3-й результат в истории «Бостона»

Тэйлор Холл забросил шайбу в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:4 ОТ, 3-2). Форвард продлил голевую серию до 4 игр – это третий показатель в истории «Брюинс».
Популярные статьи
- Колосков о том, что Клаудиньо не планирует играть за Россию: «Нечего удивляться, не хочет – не надо. Он получил паспорт РФ, чтобы меньше платить налоги»
- Энди Маррей: «Первый тренерский опыт закончился позором. Пятилетняя дочка отказалась играть»
- Игрок «Оренбурга» Гойкович о России: «В Боснии считали, что у вас весь год на улице мороз – минус 15 градусов и медведи на улице ходят»
Свежие комментарии