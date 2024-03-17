Массух: Все DDoS-атаки на систему электронного голосования за ночь отражены

Все атаки отражены По словам заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Ильи Массуха, все атаки DDoS на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за ночь были успешно отражены, и система продолжает работать в обычном режиме.