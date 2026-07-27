⚡️Около 14:00 украинский ударный дрон ударил в многоквартирный дом в Керчи. На 3-м и 4-м этажах возник пожар.
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⚡️Около 14:00 украинский ударный дрон ударил в многоквартирный дом в Керчи. На 3-м и 4-м этажах возник пожар.