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ВК Пресс

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Убегал от полиции на угнанной машине пьяным: чем завершился экшен в Сочи на выходных

Убегал от полиции на угнанной машине пьяным: чем завершился экшен в Сочи на выходных

Машину мужчина угнал с территории заправки – после того, как владелец авто вышел из салона и оставил ключи в замке зажигания.

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