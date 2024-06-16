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Обновленная версия Google Messages: новый дизайн и функциональность

Обновленная версия Google Messages: новый дизайн и функциональность

Google продолжает совершенствовать свой мессенджер, добавляя новый дизайн для своих пользователей. Новый интерфейс позволяет пользователям получать больше информации, хотя он немного более громоздкий, чем предыдущие версии.

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