Обновленная версия Google Messages: новый дизайн и функциональность

Google продолжает совершенствовать свой мессенджер, добавляя новый дизайн для своих пользователей. Новый интерфейс позволяет пользователям получать больше информации, хотя он немного более громоздкий, чем предыдущие версии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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