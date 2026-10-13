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ИА Реалист

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Глава Банка Кореи поддержал укрепление воны

Глава Банка Кореи поддержал укрепление воны

СЕУЛ (ИА Реалист). Глава Банка Кореи Син Хён Сон заявил, что дальнейшее укрепление воны было бы желательным, и подтвердил намерение сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевым 2%.

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