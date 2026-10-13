Глава Банка Кореи поддержал укрепление воны

СЕУЛ (ИА Реалист). Глава Банка Кореи Син Хён Сон заявил, что дальнейшее укрепление воны было бы желательным, и подтвердил намерение сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевым 2%.