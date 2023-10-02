Поэтическая мина под национальное согласие в России

Ещё не закончили с ЗЕ, как БЛУ объявилось... да сколько же их.

Наталия

В Саратове, вероятно, есть синагога? Можно этот памятник перед входом установить, чтобы не пропадал. А вообще, почему-то, они не хотят ни жить, ни развивать культурно, ни вкладывать средства в свою АО со столицей Биробиджан.