В Саратове проталкивается установка памятника поэтессе, которая не имеет никакого отношения к городу.
Поэтическая мина под национальное согласие в России
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Юрий Вахрушев
Ещё не закончили с ЗЕ, как БЛУ объявилось... да сколько же их.
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1 д.
Владимир Шибаров
👍👍👍
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1 д.
Наталия
В Саратове, вероятно, есть синагога? Можно этот памятник перед входом установить, чтобы не пропадал. А вообще, почему-то, они не хотят ни жить, ни развивать культурно, ни вкладывать средства в свою АО со столицей Биробиджан.
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1 д.
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