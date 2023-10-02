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Закон и Порядок

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Поэтическая мина под национальное согласие в России

Поэтическая мина под национальное согласие в России

В Саратове проталкивается установка памятника поэтессе, которая не имеет никакого отношения к городу.

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Комментарии
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Юрий Вахрушев
Ещё не закончили с ЗЕ, как БЛУ объявилось... да сколько же их.
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1 д.
Владимир Шибаров
👍👍👍
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1 д.
Наталия
В Саратове, вероятно, есть синагога? Можно этот памятник перед входом установить, чтобы не пропадал.  А вообще, почему-то, они не хотят ни жить, ни развивать культурно,  ни вкладывать средства в свою АО со столицей  Биробиджан.
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1 д.

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