Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия является одним из наиболее предпочтительных направлений для переезда стран для иностранных атлетов.
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