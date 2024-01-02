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Украинка написала донос в военкомат на соседей, бегающих от ВСУ

Украинка написала донос в военкомат на соседей, бегающих от ВСУ

             Сотрудники ТЦК вручают повестки Жительница Украины написала донос в военкомат на мужчин из своего села.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Жительница Украины написала донос? Ну и что в этом удивительного? Вполне укладывается в хохляцкие традиции.
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