Метеоролог Сергеев: в конце августа в европейскую часть России вернётся тепло

Метеоролог Александр Сергеев спрогнозировал заметные погодные перепады в августе в европейской части России: после жаркого начала во второй половине месяца ожидается похолодание, а к концу лета тепло вернётся.
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