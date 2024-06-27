В Алтайском крае появились опасные комары, которых могли завезти из Таиланда

Профессор Людмила Комарова рассказала, что сама видела одного из таких насекомых В Алтайском крае появились крупные комары, которые с большой вероятностью прибыли в регион из Таиланда вместе с путешественниками в их багаже.
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