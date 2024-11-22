В МИД ФРГ заявили о различии между ордерами МУС на арест Путина и Нетаньяху

Валерий Фоменков

В случае Путина - это просто надуманный заказ без всяких на то причин. Потому как Россия воюет с мировым фашизмом, и геноцид против русских исходит от украинских нацистов, которых из их склепов выволок Запад. В случае с Нетаньяху - это действительно верное решение. Израиль, как все в мире уже увидели - это само по себе фашистское государство, осуществляющее планомерный геноцид палестинского народа. В свете ордера на Нетаньяху, ожидаем от МУС выписки ордеров на других реальных фашистов - Байдена, Джонсона, Шольца, Макрона, Зеленского и их пособников.