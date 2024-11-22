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В МИД ФРГ заявили о различии между ордерами МУС на арест Путина и Нетаньяху

В МИД ФРГ заявили о различии между ордерами МУС на арест Путина и Нетаньяху

Официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что ситуации с ордерами Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина совершенно разные.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
В случае Путина - это просто надуманный заказ без всяких на то причин. Потому как Россия воюет с мировым фашизмом, и геноцид против русских исходит от украинских нацистов, которых из их склепов выволок Запад. В случае с Нетаньяху - это действительно верное решение. Израиль, как все в мире уже увидели - это само по себе фашистское государство, осуществляющее планомерный геноцид палестинского народа. В свете ордера на Нетаньяху, ожидаем от МУС выписки ордеров на других реальных фашистов - Байдена, Джонсона, Шольца, Макрона, Зеленского и их пособников.
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9 час.
ВЛАДИМИР ЯБРОВ
Смерть жидам!!! Полное уничтожение!!! И мир на всём ближнем востоке!
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6 час.
МЕ
Михаил Е
Ага, МУС их всех в Иерусалим повесткой вызовет, чтоб они об Стену самоубились 😆
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6 час.

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