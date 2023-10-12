Россия более чем в два раза увеличила количество ударов по Украине – ГУР

Россия значительно нарастила количество ударных беспилотников и управляемых авиабомб. Об этом в эфире антироссийского пропагандистского интернет-канала «Украинская правда» заявил спикер ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии