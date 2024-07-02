Самая мощная: почему применение ФАБ-3000 может изменить ход СВО

Эффект-пшик. В ближайшем доме повыбивало стекла, крыша двускатная осталась на месте. Может в ту бомбу не то взрывчатое вещество поместили?

Константин Самарин

Вопрос, а зачем они нужны на линии фронта? Чтобы уничтожить один обьект в системе обороны врага? Не лучше-ли для этого сбросить 10 бомб по 300 кг, по линии противостояния, чем бить по одной точке? ФАБ 3000 хорош для уничтодения бункеров командования в глубоком тылу врага, а не для уничтожения одного сарая с взводом противника на передовой.