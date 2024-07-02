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Самая мощная: почему применение ФАБ-3000 может изменить ход СВО

Самая мощная: почему применение ФАБ-3000 может изменить ход СВО

Скриншот видео Зачем Россия отправила на передовую трехтонные авиабомбы? Почему основным носителем таких боеприпасов стал Су-34? Какие тяжелые боеприпасы есть на вооружении ВСУ? И как трехтонные бомбы повлияют на ход СВО? Об этом рассказывает программа "Совбез" с Игорем Шевчуком на РЕН ТВ.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Эффект-пшик. В ближайшем доме повыбивало стекла, крыша двускатная осталась на месте. Может в ту бомбу не то взрывчатое вещество поместили?
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19 час.
Константин Самарин
Вопрос, а зачем они нужны на линии фронта? Чтобы уничтожить один обьект в системе обороны врага? Не лучше-ли для этого сбросить 10 бомб по 300 кг, по линии противостояния, чем бить по одной точке? ФАБ 3000 хорош для уничтодения бункеров командования в глубоком тылу врага, а не для уничтожения одного сарая с взводом противника на передовой.
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17 час.

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