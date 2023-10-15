Родионенко о завершении дисквалификации Симаковой: «Еще до того она не рассматривалась как кандидат в национальную команду»

В сборной России не рассчитывают на отбывшую дисквалификацию гимнастку СимаковуСрок отстранения спортсменки за нарушение антидопинговых правил истек 22 сентября 2023 года 22 сентября истек двухлетний срок отстранения спортсменки за нарушение антидопинговых правил.
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