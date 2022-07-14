Минторг США: к 2025 году до двух третей российских Boeing и Airbus разберут на запчасти

Россия из-за санкций будет вынуждена к 2025 году прекратить эксплуатацию от половины до двух третей задействованных в коммерческой сфере самолетов, чтобы использовать их детали для обслуживания других воздушных судов.
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