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Минторг США: к 2025 году до двух третей российских Boeing и Airbus разберут на запчасти

Минторг США: к 2025 году до двух третей российских Boeing и Airbus разберут на запчасти

Россия из-за санкций будет вынуждена к 2025 году прекратить эксплуатацию от половины до двух третей задействованных в коммерческой сфере самолетов, чтобы использовать их детали для обслуживания других воздушных судов.

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