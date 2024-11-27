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США задерживает ежегодные выплаты WADA из-за допинг-дела 23 китайских пловцов (The New York Times)

Об этом сообщает The New York Times. США традиционно платит самые большие взносы в WADA – за 2024 его сумма составила бы 3,6 млн долларов, что составляет примерно 14% от общего бюджета агентства.

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