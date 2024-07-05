МЧС сообщило, что нет угрозы пожара в Ростовской области, где упали обломки БПЛА

Угрозы распространения огня не наблюдается в Азовском районе, где горит сухая растительность после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
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