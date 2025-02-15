Снижение курса доллара из-за феноменального фактора – на какую отметку может выйти рубль Евгения КомароваОбъясняя, почему ускорилось снижение курса доллара и на какую отметку выйдет рубль, аналитики указали на феноменальный фактор.
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