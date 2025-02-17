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Алсу добилась ареста имущества Абрамова — один удар за другим

Алсу добилась ареста имущества Абрамова — один удар за другим

Судебные разборки бывших супругов перешли в острую фазу. Алсу Социальные сетиПевица Алсу демонстрирует, что не собирается сдаваться в борьбе с бывшим мужем Как выяснилось, певица ранее попыталась закрыть бизнесмену выезд за границу.

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