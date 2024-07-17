Рублев сенсационно уступил 121-й ракетке мира на турнире в Бостаде

Андрей Рублев потерпел поражение от Тьяго Агустина Тиранте. В Бостаде завершился матч 1/8 финала грунтового турнира категории ATP-500 в мужском одиночном разряде, в котором восьмая ракетка мира Андрей Рублев встречался со 121-й ракеткой мира Тьяго Агустином Тиранте.
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