Рублев сенсационно уступил 121-й ракетке мира на турнире в Бостаде

Андрей Рублев потерпел поражение от Тьяго Агустина Тиранте. В Бостаде завершился матч 1/8 финала грунтового турнира категории ATP-500 в мужском одиночном разряде, в котором восьмая ракетка мира Андрей Рублев встречался со 121-й ракеткой мира Тьяго Агустином Тиранте.