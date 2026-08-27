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Линдси Грэм* умер — да здравствует новый Грэм!

Линдси Грэм* умер — да здравствует новый Грэм!

Фактическое унаследование места покойного террориста и экстремиста Линдси Грэма в Сенате США и, шире, в американском политикуме его сестрой, Дарлин Грэм, очень впечатлило Джека Хантера из антимилитаристского Института Куинси.

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