Линдси Грэм* умер — да здравствует новый Грэм!

Фактическое унаследование места покойного террориста и экстремиста Линдси Грэма в Сенате США и, шире, в американском политикуме его сестрой, Дарлин Грэм, очень впечатлило Джека Хантера из антимилитаристского Института Куинси.
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