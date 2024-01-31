Губернатор ХМАО посетила ателье, где шьют одежду для бойцов СВО. Фото

Губернатор ХМАО Наталья Комарова побывала в нижневартовском ателье, где шьют одежду для бойцов СВО. В 2023 году немногочисленный коллектив смог изготовить несколько тысяч единиц нательного белья для военнослужащих, сообщила глава региона в своем telegram-канале.
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